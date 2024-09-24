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20:03, 24 сентября 2024Интернет и СМИ

Доктор Мясников предупредил мужчин о неприятном последствии переохлаждения

Мясников заявил, что переохлаждение может спровоцировать синдром тазовой боли

Фото: Chinnapong / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики Александр Мясников предупредил мужчин о неприятном последствии переохлаждения. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» он заявил, что переохлаждение может спровоцировать синдром тазовой боли. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Подавляющее количество случаев простатита — это не инфекционный простатит, а синдром тазовой боли — состояние, характеризующееся симптомами простатита, но при этом сама железа практически здорова, нормальна», — рассказал специалист.

Медик отметил, что переохлаждение может быть провоцирующим фактором синдрома тазовой боли. В частности, по словам доктора, сидение на холодном может приводить к затруднению мочеиспускания и другим симптомам простатита.

Ранее Мясников назвал болезни, которые проходят сами по себе. По его словам, в этот список входят шум в ушах, остеоартрит, неинфекционные цистит, простатит и головная боль напряжения.

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      Олег Давыдов
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