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14:28, 24 сентября 2024Забота о себе

Доктора предупредили о вреде дневного сна

Токсиколог Катушов: дневной сон грозит дезориентацией и бессонницей

Фото: Arzu Sendag / Unsplash

Дневной сон около 20-30 минут может принести пользу, но более долгий ведет к проблемам, рассказала невролог Европейского медицинского центра Елизавета Ермилова. О вреде дневного сна она и врач-токсиколог Михаил Катушов предупредили в беседе с «Известиями».

Если сон днем происходит при хронической бессоннице или нарколепсии, речь может идти о патологической дневной сонливости, предупредила доктор. По ее словам, синдром обструктивного апноэ сна часто сопровождается дневной сонливостью. «Также есть предположения, что более длительный сон (60–90 минут, особенно в вечерние часы) с течением времени может нарушить процесс выработки гормона сна — мелатонина. Это впоследствии приводит к нарушению работы цикла "сон-бодрствование", — объяснила Ермилова.

В свою очередь, врач-токсиколог Михаил Катушов призвал быть осторожными со сном людей с бессонницей или психическими проблемами. Дневной сон дольше 30-40 минут, по его словам, грозит впадением в глубокую стадию сна и чувством дезориентации и усталости при пробуждении. Это состояние, объяснил токсиколог, называется инерцией сна, оно может продлиться от 15 минут до часа. А длительные дневные сны способны нарушить режим сна ночью, что ведет к бессоннице, заключил он.

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      Александра Лисица
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