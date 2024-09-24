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14:42, 24 сентября 2024Экономика

Домохозяек призвали положить апельсиновую корку в микроволновку

«ТутНовости»: цедра апельсина поможет очистить микроволновку

Фото: freepik / Freepik

Эффективно отмыть микроволновую печь, не применяя при этом покупных моющих средств, помогут лимонный сок и кожура апельсина. Советами с домохозяйками о том, как очистить СВЧ-печь нетрадиционным способом, поделились эксперты «ТутНовости».

Лимонный сок, как утверждают эксперты, не только эффективен, но и абсолютно безопасен. Для очистки техники потребуется взять лимон и выдавить из него сок. Полученную жидкость следует влить в емкость для микроволновой печи и смешать с 200 миллилитрами воды. Далее рекомендуется установить самую большую мощность и ждать пять минут. Затем следует подождать еще какое-то время, чтобы жир и грязь размягчились. Далее следует приступить к мытью.

Использование апельсиновой цедры — еще более оригинальный способ. Рекомендуется соединить цедру одного фрукта со стаканом воды, нагревать средство в микроволновке в течение 15 минут. Затем следует подождать полчаса и приступить к мытью.

Ранее эксперты «БелНовости» назвали шипучие витамины отличной альтернативой моющим средствам для унитаза и другой сантехники.

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      Мария Черкасова
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