Домохозяйкам посоветовали кинуть в унитаз шипучие таблетки

«БелНовости»: шипучие витамины подойдут для мытья сантехники

Шипучие витамины станут отличной альтернативой моющим средствам для унитаза и другой сантехники. В этом уверены эксперты «БелНовости».

Специалисты посоветовали окунуть губку или кусок ткани в емкость с водой, где предварительно разбавили одну таблетку витаминов. Следует протереть тряпкой место, на котором образовался налет: смеситель, душевую лейку или другую сантехнику. Эксперты обещают, что предметы вновь станут чистыми и блестящими, а результат будет достигнут с невероятной легкостью и быстротой.

Ранее эксперты «БелНовости» призвали домохозяек чистить унитазы с помощью стирального порошка. Специалисты уверены, что средство прекрасно удаляет любые загрязнения, справляясь даже с известковым налетом и ржавчиной.