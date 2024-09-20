Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:13, 20 сентября 2024Экономика

Домохозяйкам посоветовали кинуть в унитаз шипучие таблетки

«БелНовости»: шипучие витамины подойдут для мытья сантехники

Фото: TSV-art / Shutterstock / Fotodom

Шипучие витамины станут отличной альтернативой моющим средствам для унитаза и другой сантехники. В этом уверены эксперты «БелНовости».

Специалисты посоветовали окунуть губку или кусок ткани в емкость с водой, где предварительно разбавили одну таблетку витаминов. Следует протереть тряпкой место, на котором образовался налет: смеситель, душевую лейку или другую сантехнику. Эксперты обещают, что предметы вновь станут чистыми и блестящими, а результат будет достигнут с невероятной легкостью и быстротой.

Ранее эксперты «БелНовости» призвали домохозяек чистить унитазы с помощью стирального порошка. Специалисты уверены, что средство прекрасно удаляет любые загрязнения, справляясь даже с известковым налетом и ржавчиной.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский захотел завершить конфликт с Россией в 2024 году. Единственным способом он назвал свою «формулу мира»

      Полковник высказался о будущем группировки ВСУ в Курской области

      Бывший глава МВД Украины рассказал о последствиях взятия Покровска под контроль ВС России

      Дима Билан зарегистрировал собственный магазин

      Дело возбудили после конфликта на территории школы в Ростовской области

      Россияне стали тратить меньше денег на курортах Турции

      Домохозяйкам посоветовали кинуть в унитаз шипучие таблетки

      В российском регионе второй раз за год зацвела сирень

      В ЦБ сменится глава отвечающего за предложения по ставке департамента

      Космонавт рассказал о «тихо стареющей» МКС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше