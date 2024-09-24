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06:11, 24 сентября 2024Интернет и СМИ

Дуров сообщил о раскрытии данных пользователей Telegram при судебном запросе

Дуров заявил о раскрытии данных пользователей Telegram при судебном запросе
Павел Дуров

Павел Дуров. Фото: Albert Gea / Reuters

Телефоны и IP-адреса пользователей Telegram могут раскрыть силовикам. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.

По словам предпринимателя, IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила платформы, могут быть переданы соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы.

Кроме того, Дуров подчеркнул, что эти меры помогут отпугнуть преступников. Он уточнил, что мессенджер Telegram предназначен для получения новостей и поиска единомышленников, а не для совершения противоправных действий.

Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. Его обвинили в соучастии в незаконных действиях, совершаемых через Telegram. 28 августа предпринимателя взяли под судебный надзор и обязали его внести залог в пять миллионов евро.

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      Юлия Мискевич
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