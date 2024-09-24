Дуров сообщил о раскрытии данных пользователей Telegram при судебном запросе

Телефоны и IP-адреса пользователей Telegram могут раскрыть силовикам. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.
По словам предпринимателя, IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила платформы, могут быть переданы соответствующим органам в ответ на обоснованные юридические запросы.
Кроме того, Дуров подчеркнул, что эти меры помогут отпугнуть преступников. Он уточнил, что мессенджер Telegram предназначен для получения новостей и поиска единомышленников, а не для совершения противоправных действий.
Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. Его обвинили в соучастии в незаконных действиях, совершаемых через Telegram. 28 августа предпринимателя взяли под судебный надзор и обязали его внести залог в пять миллионов евро.