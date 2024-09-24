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20:45, 24 сентября 2024Силовые структуры

Двоих россиян осудили за расправу над знакомым и похищение у него денег и оружия

В Челябинской области осудили 2 мужчин за убийство знакомого и кражу оружия

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Челябинской области суд приговорил двоих местных жителей, которые напали на знакомого, расправились с ним, а потом похитили его деньги и оружие. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Одного из них осудили на 16 лет и 10 месяцев колонии строгого режима, а второго приговорили к 17 годам колонии строгого режима. Мужчин признали виновными по трем статьям, среди которых 158-я («Кража») и 226-я («Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств») УК РФ. В пользу дочери пострадавшего взыскали по 1,7 миллиона рублей с каждого в качестве компенсации морального вреда.

По версии следствия, 1 мая пьяные осужденные приехали в гости к знакомому, где избили его, нанеся несовместимые с жизнью травмы, а потом похитили его имущество более чем на 800 тысяч рублей и револьвер.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном круге (ЯНАО) суд рассмотрит дело в отношении 26-летнего местного жителя, пытавшегося расправится со знакомым.

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