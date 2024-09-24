Двух российских подростков задержали за стрельбу по школьнице на детской площадке

В Петербурге подростков задержали за стрельбу по школьнице на детской площадке

В Санкт-Петербурге полиция задержала двух подростков за стрельбу по 14-летней школьнице на детской площадке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МВД России по городу и области.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером в понедельник, 23 сентября. Девятиклассники выстрелили из пневматического пистолета в сторону потерпевшей и ранили ее в ногу. Девочке потребовалась медицинская помощь. Подозреваемых доставили для разбирательства в отдел полиции, туда же вызвали их родителей.

Школьницу в удовлетворительном состоянии отправили на амбулаторное лечение. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области подросток изрезал школьницу из-за ссоры.

