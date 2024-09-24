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09:13, 24 сентября 2024Силовые структуры

В российском регионе подросток изрезал школьницу из-за ссоры

В Иркутской области задержан подросток, убивший 12-летнюю школьницу

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Иркутской области 15-летний подросток поссорился с 12-летней школьницей и изрезал ее. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Он заключен под стражу.

По данным следствия, преступление произошло 21 сентября в селе Тарнополь на спортивной площадке. Там юноша поссорился со знакомой школьницей и напал на нее с ножом. В результате полученных ударов девочка не выжила.

Ранее сообщалось, что Карачаевский городской суд приговорил к девяти годам и восьми месяцам воспитательной колонии 17-летней подростка, который расправился с десятилетней девочкой, а потом надругался над ней.

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      Анна Габай
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