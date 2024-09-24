Эксперт назвала сроки возобновления семейной ипотеки

Эксперт Радченко: семейную ипотеку возобновят не ранее начала 2025 года

Возобновления льготной семейной ипотеки стоит ждать не ранее начала 2025 года. Соответствующий срок назвала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с «Радиоточкой НСН».

По словам эксперта, маловероятно, что на оставшиеся два месяца программы станут выделять новые средства. «В этом году был предусмотрен определенный бюджет, он исчерпан. У нас уже сейчас дефицит, и есть, мягко скажем, более приоритетные у правительства расходы. Поэтому думаю, что вряд ли в текущих обстоятельствах кабинет министров соберется, чтобы выделить еще какие-то миллиарды на продолжение семейной ипотеки. А в следующем году они предусмотрены, будет ипотека под шесть процентов до 2030 года. Нужно дождаться обновления лимита», — отметила Радченко. Она добавила, что в результате возникнет отложенный спрос — россияне, подпадающие под требования, необходимые для получения семейной ипотеки, начнут выходить на сделки в следующем году.

Ранее в этот же день в пресс-службе Минфина сообщили, что общего лимита по программе семейной ипотеки хватит до ноября текущего года.