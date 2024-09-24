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14:45, 24 сентября 2024Экономика

Минфин раскрыл лимит по семейной ипотеке

Минфин: общего лимита по семейной ипотеке хватит до ноября

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Общего лимита по программе льготной семейной ипотеки хватит до ноября 2024 года. Об этом заявили в пресс-службе Минфина, передает ТАСС.

«Оператор программы перераспределил лимиты между банками для продолжения выдач. Сейчас Минфин настраивает механизм для более эффективного перераспределения лимитов между банками», — рассказали в ведомстве.

В министерстве также пообещали следить за динамикой выдач ипотеки по программе до конца текущего года. При необходимости будут приняты соответствующие меры.

Ранее в СМИ появилась информация, что выдача семейной ипотеки в России может остановиться до конца года. Сейчас показатели ряда российских банков близки к полному исчерпанию лимитов программы.

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      Александра Качан
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