Минфин раскрыл лимит по семейной ипотеке

Минфин: общего лимита по семейной ипотеке хватит до ноября

Общего лимита по программе льготной семейной ипотеки хватит до ноября 2024 года. Об этом заявили в пресс-службе Минфина, передает ТАСС.

«Оператор программы перераспределил лимиты между банками для продолжения выдач. Сейчас Минфин настраивает механизм для более эффективного перераспределения лимитов между банками», — рассказали в ведомстве.

В министерстве также пообещали следить за динамикой выдач ипотеки по программе до конца текущего года. При необходимости будут приняты соответствующие меры.

Ранее в СМИ появилась информация, что выдача семейной ипотеки в России может остановиться до конца года. Сейчас показатели ряда российских банков близки к полному исчерпанию лимитов программы.