Эрдоган призвал завершить уголовное дело против Израиля в МУС

Эрдоган призвал прокурора МУС Хана завершить уголовное дело против Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана завершить уголовное дело против Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это необходимо для сохранения доверия к международному праву. Политик отметил, что Израиль должен ответить за совершенные им преступления. «Для сохранения доверия к международному праву крайне важно, чтобы дело о геноциде, возбужденное против Израиля в Международном уголовном суде, было завершено и преступники геноцида понесли заслуженное наказание», — сообщила канцелярия главы государства.

Эрдоган также заявил, что Турция продолжит прилагать все усилия для установления преступления геноцида с помощью конкретных доказательств.

В августе прокурор МУС Карим Хан потребовал от судей срочно принять решение по его запросу на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По его словам, в данной ситуации МУС имеет все необходимые полномочия.