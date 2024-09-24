Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:28, 24 сентября 2024Мир

Эрдоган призвал завершить уголовное дело против Израиля в МУС

Эрдоган призвал прокурора МУС Хана завершить уголовное дело против Израиля
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Murad Sezer / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана завершить уголовное дело против Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это необходимо для сохранения доверия к международному праву. Политик отметил, что Израиль должен ответить за совершенные им преступления. «Для сохранения доверия к международному праву крайне важно, чтобы дело о геноциде, возбужденное против Израиля в Международном уголовном суде, было завершено и преступники геноцида понесли заслуженное наказание», — сообщила канцелярия главы государства.

Эрдоган также заявил, что Турция продолжит прилагать все усилия для установления преступления геноцида с помощью конкретных доказательств.

В августе прокурор МУС Карим Хан потребовал от судей срочно принять решение по его запросу на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. По его словам, в данной ситуации МУС имеет все необходимые полномочия.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Израиль начал наступательную операцию в Ливане. ЦАХАЛ наносит удары по военной инфраструктуре «Хезболлы»

      Страны G7 подтвердили готовность помогать Украине в укреплении системы ПВО

      Макрон случайно прорекламировал российский Telegram-канал с мемами о нем

      Алаудинов сообщил о побеге украинских военных с донецкого направления

      Средняя ставка по рыночной ипотеке в крупнейших банках достигла рекорда

      Украденного мальчика нашли живым через 70 лет

      Стало известно о процветающей в США лунной компании

      Эрдоган призвал завершить уголовное дело против Израиля в МУС

      Зеленский назвал решающими ближайшие несколько месяцев

      Стало известно о падении спроса на ипотеку в новостройках Москвы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше