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00:08, 24 августа 2024Мир

Прокурор МУС потребовал срочно принять решение по Нетаньяху

Прокурор МУС потребовал от судей срочно принять решение по аресту Нетаньяху
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Chepa Beltran / Keystone Press Agency / Global Look Press

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан потребовал от судей срочно принять решение по его запросу на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По его словам, в данной ситуации МУС имеет все необходимые полномочия. Он призвал судей срочно принять решение по его запросу на арест Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта, а также трех глав палестинской организации ХАМАС, двое из которых — Исмаил Хания и Мухаммед Дейф — ликвидированы Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Соответствующий запрос прокурор МУС сделал в мае 2024 года. По его мнению, израильские государственные лица могут нести ответственность за военные преступления ЦАХАЛ в ходе боевых действий в секторе Газа и преступления против человечности как минимум с 8 октября 2023 года.

Ранее Нетаньяху заявил, что попытки помешать Израилю реализовывать свое право на самозащиту приведут к серьезным последствиям для США и других западных стран. Премьер также обвинил МУС в попытке связать руки Израилю.

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      Артём Верейкин
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