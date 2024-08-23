Прокурор МУС потребовал срочно принять решение по Нетаньяху

Прокурор МУС потребовал от судей срочно принять решение по аресту Нетаньяху

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан потребовал от судей срочно принять решение по его запросу на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По его словам, в данной ситуации МУС имеет все необходимые полномочия. Он призвал судей срочно принять решение по его запросу на арест Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта, а также трех глав палестинской организации ХАМАС, двое из которых — Исмаил Хания и Мухаммед Дейф — ликвидированы Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Соответствующий запрос прокурор МУС сделал в мае 2024 года. По его мнению, израильские государственные лица могут нести ответственность за военные преступления ЦАХАЛ в ходе боевых действий в секторе Газа и преступления против человечности как минимум с 8 октября 2023 года.

Ранее Нетаньяху заявил, что попытки помешать Израилю реализовывать свое право на самозащиту приведут к серьезным последствиям для США и других западных стран. Премьер также обвинил МУС в попытке связать руки Израилю.