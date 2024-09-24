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19:17, 24 сентября 2024Мир

Эрдоган высказался о дипломатических проблемах по поиску мира на Украине

Президент Турции Эрдоган: ситуация на Украине все еще далека от мира
СюжетОбращение Владимира Путина

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Международное сообщество все еще далеко от возможности установления прочного мира на территории Украины. Об этом в ходе выступления на Генассамблее ООН заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Reuters.

«Конфликт на Украине идет уже третий год, но мы все еще далеки от установления мира. По мере того, как [между крупными державами] ускоряется гонка вооружений, пространство для дипломатии сокращается», — отметил турецкий лидер особенности ситуации на Украине.

Ранее стало известно, что западные партнеры Украины думают об обращении к президенту России Владимиру Путину напрямую ради проведения возможных мирных переговоров, а причиной обсуждения подобного варианта стал представленный украинским лидером Владимиром Зеленским «план победы» Киева в конфликте с Москвой, который вызывает у Запада большие сомнения в его правдоподобности.

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      Виктория Кондратьева
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