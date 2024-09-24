Ермак рассказал о решении по использованию Storm Shadow против России

Ермак: решения по использованию Storm Shadow против России нет

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ответил на вопрос о получении разрешения на применение ракет Storm Shadow по территории России, передает РИА Новости.

«Нет», — ответил Ермак на соответствующий вопрос. По его словам, Великобритания и Франция не одобрили использования своих дальнобойных ракет по целям на территории России.

Ранее британская газета The Times со ссылкой на источники заявила, что президент США Джо Байден на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским вряд ли снимет ограничения на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь территории России. Западный дипломат, знакомый с ходом дискуссии, подчеркнул, что возможное снятие ограничений — это «британо-американское решение».