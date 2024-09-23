На Западе усомнились в снятии Байденом ограничений на удары ВСУ вглубь России

Times: Байден на встрече с Зеленским вряд ли снимет ограничения на удары по РФ

Президент США Джо Байден на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским вряд ли снимет ограничения на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь территории России. Об этом пишет британская газета The Times со ссылкой на источники.

«Байден вряд ли объявит, даст ли он Украине разрешение на использование ракет большей дальности, включая Storm Shadow британского производства, на территории России», — говорится в материале.

Западный дипломат, знакомый с ходом дискуссии, подчеркнул, что возможное снятие ограничений — это «британо-американское решение». По его словам, на Западе не знают, «где на самом деле проходят красные линии».

Ранее президент США Джо Байден в ходе общения с журналистами в Белом доме сообщил, что еще не принял решение по вопросу разрешения ВСУ наносить удары вглубь российской территории западным оружием.