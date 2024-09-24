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11:47, 24 сентября 2024Ценности

Фанаты испугались за здоровье Екатерины Варнавы из-за ее видео без штанов

Фото: @kativarnava

Фанаты испугались за здоровье российской актрисы и телеведущей Екатерины Варнавы из-за ее видео без штанов. Соответствующие кадры и комментарии появились на странице звезды в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman станцевала перед камерой в блестящем корсетном боди красного цвета с глубоким декольте и бежевых сапогах-чулках. 39-летняя артистка распустила волосы, сделав объемную укладку, и накрасила губы помадой в тон наряду.

Подписчики оценили кадры в комментариях. «Что-то с ней не так. Совсем плохо...», «Тут явно прослеживается истощение», «У вас проблемы со здоровьем уже», «И что, никто не может ей подсказать, что она выглядит очень болезненно и ей нужна помощь?», «Больная анорексией не понимает, что болеет, и хочется все худеть и худеть. Я так похудела до 33 килограммов, пока меня не потащили к психологу», — поделились переживаниями юзеры.

Ранее в сентябре российская певица Катя Лель рассказала, что во время работы с продюсером Максимом Фадеевым ее довели до анорексии.

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      Карина Черных
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