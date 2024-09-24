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16:14, 24 сентября 2024Бывший СССР

Фортификации в одном из регионов Украины обвалились и поросли сорняками

«УП»: фортификации Черниговской области Украины обвалились и поросли сорняками

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Фортификации в Черниговской области Украины обвалились и поросли сорняками, в чем друг друга обвинили военные и гражданские власти региона. Об этом сообщает издание «Украинская правда» («УП»).

Как рассказали журналисты, глава городской военной администрации обвинил в некачественном строительстве укреплений городской совет. В свою очередь, власти Чернигова заявили, что состояние фортификаций проверяли военные, и глава администрации Дмитрий Брижинский достаточно высоко оценил их качество.

«От себя скажу, что во время проверок и выездов на локации некоторые вещи меня как военного шокировали. Речь и о качестве материалов, и том, как эти работы выполнили. Ведь за сооружение фортификаций платили из бюджета города», — сказал он.

Отмечается, что на строительство укреплений было потрачено 110 миллионов гривен (около 247 миллионов рублей). Проведением работ занималась предприятие, подконтрольное бывшему мэру города Владиславу Атрошенко.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского в провале обороны на ряде направлений. По ее словам, украинская армия не подготовила фортификации за Часовым Яром, а также оборону в Константиновке Донецкой народной республике.

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      Александр Курбатов
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