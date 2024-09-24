ФСБ задержала украинца в российском регионе за связь с террористической организацией

В Удмуртии ФСБ задержала украинца за связь с террористической организацией

В Удмуртии сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины, который установил контакт с представителями украинской националистической организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 («Участие в деятельности организации, которая в Российской Федерации признана террористической») УК РФ. Его взяли под стражу.

По данным силовиков, мужчина связался с представителями запрещенной организации и поддерживал с ними связь. Ему грозит до 20 лет колонии.

Ранее ФСБ показала видео задержания жителя Запорожской области, сотрудничавшего с СБУ.

