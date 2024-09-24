Задержание ФСБ сотрудничавшего с СБУ россиянина попало на видео

ФСБ показала видео задержания жителя Запорожской области, сотрудничавшего с СБУ

ФСБ показала видео задержания жителя Запорожской области, сотрудничавшего со Службой безопасности Украины (СБУ). Кадры публикует ТАСС.

На кадрах видно, как к мужчине подъезжает машина с силовиками, после чего они кладут его на землю, закрепляют на его руках наручники и увозят.

На видео задержанный рассказал, что представитель СБУ регулярно спрашивал его об увиденном или услышанном в городе. Также он заявил, что сотрудничеством с СБУ испортил жизнь себе и своим родным — у него осталась 80-летняя бабушка, жена и двое детей.

Ранее сообщалось о задержании мужчины. По данным силовиков, он собирал и передавал через мессенджер данные о местоположении личного состава и военной техники Росгвардии.