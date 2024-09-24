Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:00, 24 сентября 2024Силовые структуры

Задержание ФСБ сотрудничавшего с СБУ россиянина попало на видео

ФСБ показала видео задержания жителя Запорожской области, сотрудничавшего с СБУ

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

ФСБ показала видео задержания жителя Запорожской области, сотрудничавшего со Службой безопасности Украины (СБУ). Кадры публикует ТАСС.

На кадрах видно, как к мужчине подъезжает машина с силовиками, после чего они кладут его на землю, закрепляют на его руках наручники и увозят.

На видео задержанный рассказал, что представитель СБУ регулярно спрашивал его об увиденном или услышанном в городе. Также он заявил, что сотрудничеством с СБУ испортил жизнь себе и своим родным — у него осталась 80-летняя бабушка, жена и двое детей.

Ранее сообщалось о задержании мужчины. По данным силовиков, он собирал и передавал через мессенджер данные о местоположении личного состава и военной техники Росгвардии.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский спрогнозировал сроки завершения конфликта

      Соратник Кадырова рассказал о заподозренных в мародерстве под Курском бойцах «Ахмата»

      Женщина опубликовала презентацию об изменах бойфренда с 300 женщинами и лишила его работы

      Появились подробности о пропавшем в открытом море на доске россиянине

      Американский стартап привлек полмиллиона долларов на создание экологически чистого топлива

      В России приехавший в отпуск участник СВО сходил в сауну и лишился 300 тысяч рублей

      Тренер предостерег от увеличивающих живот упражнений

      «Какой позор!» Сын Трампа пристыдил Зеленского за слова об отце. Что его возмутило?

      Россиянам дали прогноз на предстоящую зиму

      В МИД Индии оценили вероятность проведения второго саммита мира по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше