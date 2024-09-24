Гладков привел подробности о несостоявшейся встрече с украинскими диверсантами

Гладков: встречу с ДРГ в Новой Таволжанке не провели из-за нарушения договора

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что встречу с представителями украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), которые проникли в село Новая Таволжанка в 2023 году, не провели, поскольку те нарушили договоренности и подошли без пленных. Такие подробности глава приграничного региона привел в интервью агентству «Регнум».

Гладков отметил, что был готов пообщаться с диверсантами, потому что ему показали российских пленных и «не ответить было нельзя». Белгородский глава счел это «публичной провокацией, которая должна была сформировать уровень недоверия к власти».

Он напомнил, что встреча с украинскими диверсантами должна была состояться на пункте пропуска Шебекино.

В июне прошлого года Гладков сообщил, что в Новой Таволжанке начались бои с диверсантами. Тогда же выступающие на стороне Украины представители «Русского добровольческого корпуса» (РДК) (запрещенная в России террористическая организация) предложили губернатору встретиться для передачи двух военнопленных. Гладков согласился.