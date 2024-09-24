Глава генштаба США призвал слушать военных РФ, чтобы понять, что у них на уме

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Браун раскрыл способ разгадать, что на уме у российских военных. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в ходе взаимодействия следует прислушиваться к ним. «У меня было несколько контактов с коллегами, которые представляют страны-соперники. Я узнаю что-то, основываясь на том, какие темы они поднимают и как глубоко», — сказал он.

Браун также вспомнил о взаимодействии с российскими военными в Сирии несколько лет назад. По его словам, связь тогда осуществлялась по открытым каналам. «Я мог сказать, что у них на уме, основываясь на том, какие вопросы они задавали», — добавил он. Глава генштаба Соединенных Штатов подчеркнул, что обращал внимание, если военные задавали один и тот же вопрос несколько дней подряд. По его словам, это был «индикатор».

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что американцам «плевать» на мнение украинских граждан об ударах вглубь территории России западным оружием. Таким образом он отреагировал на публикацию, где выражалась негативная реакция украинцев на статью Дональда Трампа — младшего и Роберта Кеннеди — младшего с призывом завершить конфликт на Украине.

box#3792803