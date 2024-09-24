Глава РПЦ предупредил об опасности распространения среди военных неоязычества

Патриарх Кирилл заявил о риске распространения неоязычества среди военных

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предупредил о риске распространения среди военнослужащих неоязычества. Об этом он заявил в ходе заседания Высшего церковного совета, пишет РИА Новости.

Как объяснил предстоятель Русской православной церкви (РПЦ), в неоязыческих идеях важное место уделяется насилию и силе, поэтому они часто проявляются среди военных. «Война порождает к жизни деформированные формы духовности, — сказал он. — А армия — это место, где проявляется человеческая сила, поэтому есть большой риск того, что невоцерковленных, далеких от православия военнослужащих может привлекать риторика неоязыческих проповедников».

Патриарх Кирилл выразил мнение, что работающим в Вооруженных силах России священникам нужно обращать внимание военных на поступки христианских святых, служивших в армии.

Глава РПЦ добавил, что неоязычество паразитирует на ошибочном суждении, что православие несовместимо с воинским героизмом. «Неоязычество пропагандирует личный героизм, силу и доблесть. Лживость этого мифа доказывается многими святыми воинами», — подчеркнул он.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что мир приближается к Апокалипсису в связи с развитием искусственного интеллекта. По его мнению, выйти из возможного кризиса поможет только вера в Бога. Предстоятель РПЦ призвал не допустить выход высоких технологий из подчинения человеку.