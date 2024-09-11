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14:39, 11 сентября 2024Россия

Патриарх Кирилл заявил о приближающемся Апокалипсисе

Патриарх Кирилл заявил, что мир приближается к Апокалипсису из-за ИИ

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Мир приближается к Апокалипсису в связи с развитием искусственного интеллекта (ИИ). Такое мнение выразил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его слова приводит «Интерфакс».

«Если человечество теряет религиозную веру, особенно в условиях нарастания технологий, связанных с появлением искусственного интеллекта, то мы действительно входим в эпоху Апокалипсиса», — сказал он.

По его словам, в случае если нравственность и вера у человечества будут ослабевать, то это может привести к страшным последствиям внедрения искусственного интеллекта.

Мы приближаемся к апокалиптическому времени, вот это нужно всем нам осознавать ясно

патриарх Кирилл

Патриарх считает, что единственным выходом из возможного кризиса является только вера в Бога. Также предстоятель Русской православной церкви призвал не допустить выхода ИИ из подчинения человеку.

Ранее патриарх Кирилл связал противостояние России и Запада с Апокалипсисом. По его мнению, Запад нападает на «землю русскую», так как та мешает пришествию в мир Антихриста.

ЖЗЛ
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      Никита Абрамов
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