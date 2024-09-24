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16:48, 24 сентября 2024Силовые структуры

Глава СК призвал внимательнее отбирать в зону СВО желающих подписать контракт заключенных

Бастрыкин призвал внимательнее отбирать заключенных, желающих поехать в зону СВО
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин призвал внимательнее отбирать заключенных, желающих подписать контракт для отправки в зону специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

По словам главы СК, в каждом случае нужно применять взвешенный и индивидуальный подход. Он также подчеркнул, что при вынесении решения необходимо принимать во внимание характер и тяжесть преступления, а также данные о личности и вероятность совершения возможным бойцом новых преступлений.

Ранее 24 сентября депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых за участие в СВО. Речь идет о приостановке и впоследствии прекращении судебного производства по делам мобилизованных или желающих заключить контракт с Минобороны не только на стадии следствия, но и на стадии суда в период мобилизации, военного положения и в военное время. При этом речь не идет о тех, кого обвинили в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

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