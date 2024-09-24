Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:50, 24 сентября 2024Россия

В России приняли закон об освобождении от наказания на стадии суда за участие в СВО

Госдума приняла закон об освобождении подсудимых за участие в СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Nikita Tsitsagi / news.ru / Globallookpress.com

В России депутаты Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях закон об освобождении от уголовной ответственности подсудимых за участие в специальной военной операции (СВО) на Украине, передает ТАСС.

Речь идет о приостановке и впоследствии прекращении судебного производства по делам мобилизованных или желающих заключить контракт с Минобороны не только на стадии следствия, но и на стадии суда в период мобилизации, военного положения и в военное время. При этом речь не идет о тех, кого обвинили в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Внести изменения планируют в статью 78.1 Уголовного кодекса России и в Уголовно-процессуальный кодекс России. Отмечается, что новые нормы позволят заключать контракты с подсудимыми на этапе, когда уголовное дело в отношении них направлено в суд для рассмотрения по существу и находится в производстве суда первой или апелляционной инстанции.

Ранее в правительстве России одобрили этот законопроект, отметив, что он не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе договору о Евразийском экономическом союзе.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      В пробах отравившейся пельменями семьи нашли следы средства от насекомых. Это мог быть дихлофос

      Неизвестные из кустов открыли огонь по сидящим в кафе россиянам

      Президент Ирана напомнил о позиции страны по Украине

      В России заметно упал выпуск стали

      Минобороны раскрыло подробности боев в Курской области

      КНДР призвала оставить надежду входящую в Южную Корею американскую подлодку

      Стали известны траты россиян на новые легковушки

      Минобороны сообщило о пяти попытках прорыва ВСУ через границу

      Банки в России стали отказываться принимать неидеальные доллары

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше