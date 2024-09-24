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05:31, 24 сентября 2024Экономика

Названы выдающие некачественный автомобиль характеристики

Автоэксперт Малышева: маленький пробег у подержанного авто должен насторожить

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Столкнуться с некачественным автомобилем рискуют не только покупатели подержанных машин, но и те, кто решил приобрести машину у дилера, предупредила представитель компании-поставщика автомобилей MD_Cars Татьяна Малышева. В беседе с «Лентой.ру» она назвала характеристики, выдающие такую машину.

Покупка нового автомобиля в автосалоне не дает стопроцентной гарантии, что транспортное средство не имеет какой-либо неисправности, предостерегла эксперт.

Случается, что конкретная модель транспортного средства изначально была сконструирована неудачно в угоду экономии и снижения затрат на производство

Татьяна Малышеваавтоэксперт

К типичным бракам новых авто она отнесла нарушение геометрии кузова, когда не удается правильно установить двери или багажник, плохую покраску кузова и наличие сколов, так как со временем в этих местах появится ржавчина, а также неисправную работу одной из автомобильных систем.

Проверка подержанной машины требует особой внимательности к деталям, отметила собеседница «Ленты.ру». В числе характеристик, которые выдадут некачественный автомобиль, она назвала притертости и мелкие царапины. Малышева пояснила, что соприкасаясь с оголенным металлом, влага вызывает гниение и коррозию.

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Еще один признак некачественного авто — затертая накладка педалей. По словам эксперта, это причина проверить тормозные диски, которые могут быть сильно деформированы и изношены. Должны насторожить также заметный переход цветов и большая толщина краски — за слоями лакокрасочного покрытия нередко прячут глубокие царапины и последствия ДТП.

Кроме того, следы от антифриза или моторного масла под капотом — верный признак технической проблемы, трещина на шланге или радиаторе, сообщила собеседница «Ленты.ру». Она добавила, что наличие масляных канистр в багажнике — еще одна причина насторожиться. Вызвать подозрения должен и маленький пробег.

Если продавец пытается скрыть реальный пробег, степень изношенности основных агрегатов может оказаться для нового владельца причиной серьезных финансовых вложений в будущем

Татьяна Малышеваавтоэксперт

Эксперт также посоветовала обращать внимание на маркировку стекол, прилегание подкрылков и панель приборов. Горящие индикаторы подскажут об имеющихся ошибках в одной из автомобильных систем, а мелкие несоответствия укажут на историю ремонта, заключила она.

Ранее директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Tank» Игорь Боярский предупреждал россиян о том, что использование моек самообслуживания может привести к повреждению лакокрасочного покрытия машины.

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      Екатерина Смирная
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