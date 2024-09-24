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21:37, 24 сентября 2024Бывший СССР

Российские военные поразили группу украинских операторов беспилотников

Российские военные поразили группу украинских операторов БПЛА в Херсоне

Фото: Volodymyr Tarasov / Global Look Press

Российские военные поразили группу операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном Киеву Херсоне, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, взрыв был слышен далеко, на северной окраине города. Он уточнил, что было ликвидировано около 20 бойцов ВСУ.

«Прилет в Днепровский район Херсона, аккурат в место, где собирались дроноводы», — указал Лебедев.

22 сентября подразделения беспилотной авиации «Южной» группировки уничтожили укрытие ВСУ на донецком направлении. После запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными боеприпасами беспилотник преодолел линию боевого соприкосновения. Оператор беспилотника приступил к разведке целей и определил приоритетную для уничтожения.

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      Марина Совина
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