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04:52, 24 сентября 2024Мир

Стало известно о ночной ракетной атаке на аэропорт и авиабазу Израиля

«Хезболла» сообщило о ночной ракетной атаке на аэропорт и авиабазу Израиля

Фото: Aziz Taher / Reuters

Ливанское шиитское движение «Хезболла» сообщило, что в ночь на 24 сентября атаковало ракетами базу военно-воздушных сил Израиля «Рамат-Давид» и аэропорт Мегиддо на севере Израиля, передает РИА Новости.

Отмечается, что военный аэропорт Мегиддо к западу от Афулы атаковали ракетами «Фади-1» и «Фади-2».

Ранее ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустили ракеты по штабным офисам шиитской милиции организации «Хезболла» на юге Бейрута.

Телеканал Al Jazeera также сообщил, что целью атаки был один из членов руководства «Хезболлы» Али Караки, который мог быть ликвидирован в результате удара.

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      Юлия Мискевич
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