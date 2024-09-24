Опровергнута гипотеза о происхождении верховой езды шесть тысяч лет назад

Археологи Университета Колорадо в Боулдере опровергли гипотезу о происхождении верховой езды шесть тысяч лет назад, что ранее предполагалось на основе изучения скелетных остатков. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Science Advances, езда на лошади может оставлять определенные следы на скелете, хотя эти изменения не являются однозначным доказательством.

У людей, проводящих много времени в седле, могут происходить изменения в строении тазобедренного сустава. Например, шаровидная впадина тазовой кости со временем изменяет свою форму, становясь более овальной из-за постоянного трения. Однако такие изменения могут быть вызваны и другими видами деятельности, включая длительное сидение, что затрудняет точное определение причины изменений.

Ученые использовали данные из медицинских исследований современных всадников и изучали человеческие останки, датируемые тысячелетиями. Они анализировали изменения в костях, вызванные нагрузками и специфическими движениями, чтобы понять, как те или иные действия могут влиять на скелет. Исследователи также рассматривали исторические источники и археологические данные.

Результаты исследования поставили под сомнение так называемую курганную гипотезу, согласно которой древние народы, жившие около Черного моря, начали активно использовать лошадей для верховой езды еще в четвертом тысячелетии до нашей эры. В поддержку этой гипотезы ранее приводились изменения в скелетах людей ямной культуры, однако новое исследование показывает, что эти изменения могли быть вызваны и другими факторами.

Отмечается, что изучение человеческих останков без учета других данных, таких как генетические исследования или анализ останков лошадей, не позволяет с уверенностью утверждать, что люди использовали лошадей для верховой езды. Исследователи также обратили внимание на то, что изменения в скелете могли быть связаны с использованием других животных для транспортировки — например, крупного рогатого скота или ослов.

Ямная культура — археологическая культура эпохи позднего медного века и раннего бронзового века (3300-2600 годы до нашей эры). Она занимала территорию от южного Приуралья на востоке до Днестра на западе, а также от Предкавказья на юге до среднего Поволжья на севере.