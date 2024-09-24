Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:00, 24 сентября 2024Наука и техника

Опровергнута гипотеза о происхождении верховой езды

Опровергнута гипотеза о происхождении верховой езды шесть тысяч лет назад

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Археологи Университета Колорадо в Боулдере опровергли гипотезу о происхождении верховой езды шесть тысяч лет назад, что ранее предполагалось на основе изучения скелетных остатков. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Science Advances, езда на лошади может оставлять определенные следы на скелете, хотя эти изменения не являются однозначным доказательством.

У людей, проводящих много времени в седле, могут происходить изменения в строении тазобедренного сустава. Например, шаровидная впадина тазовой кости со временем изменяет свою форму, становясь более овальной из-за постоянного трения. Однако такие изменения могут быть вызваны и другими видами деятельности, включая длительное сидение, что затрудняет точное определение причины изменений.

Ученые использовали данные из медицинских исследований современных всадников и изучали человеческие останки, датируемые тысячелетиями. Они анализировали изменения в костях, вызванные нагрузками и специфическими движениями, чтобы понять, как те или иные действия могут влиять на скелет. Исследователи также рассматривали исторические источники и археологические данные.

Результаты исследования поставили под сомнение так называемую курганную гипотезу, согласно которой древние народы, жившие около Черного моря, начали активно использовать лошадей для верховой езды еще в четвертом тысячелетии до нашей эры. В поддержку этой гипотезы ранее приводились изменения в скелетах людей ямной культуры, однако новое исследование показывает, что эти изменения могли быть вызваны и другими факторами.

Отмечается, что изучение человеческих останков без учета других данных, таких как генетические исследования или анализ останков лошадей, не позволяет с уверенностью утверждать, что люди использовали лошадей для верховой езды. Исследователи также обратили внимание на то, что изменения в скелете могли быть связаны с использованием других животных для транспортировки — например, крупного рогатого скота или ослов.

Ямная культура — археологическая культура эпохи позднего медного века и раннего бронзового века (3300-2600 годы до нашей эры). Она занимала территорию от южного Приуралья на востоке до Днестра на западе, а также от Предкавказья на юге до среднего Поволжья на севере.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      «Хезболла» заявила об ударе по аэропорту и авиабазе Израиля. Группировка назвала это защитой Ливана

      Кристина Орбакайте начала избавляться от недвижимости в России

      Последний волк-людоед собрал новую стаю

      В России предложили создать рейтинг генералов

      Россиянам разрешат расплачиваться лицом в общепите

      ФСБ задержала мужчину за передачу СБУ данных о российских военных

      Стало известно о возможном переезде председателя ДНР Жоги на Урал

      Прокуратура раскрыла основную версию отравления семьи в Красноярском крае

      ВС России с помощью мин подорвали американский автомобиль с противоминной броней

      Бессонница лишила женщину работы и друзей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше