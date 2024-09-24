Имущество завода КЭМЗ по делу о строительстве «Газпром Арены» арестовали

Суд наложил арест на имущество завода КЭМЗ по делу «Газпром Арены»

Суд наложил арест на доли и имущество ООО «Курский Электромеханический Завод» (КЭМЗ) в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в 2016 году по фактам хищений денежных средств при строительстве футбольного стадиона «Газпром Арена». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, арест наложен на 50 процентов долей в уставном капитале завода, а также на имущество, которое принадлежит ему — земельный участок площадью 20 тысяч квадратных метров и два нежилых здания.

Отмечается, что такая мера позволит обеспечить установленный порядок уголовного судопроизводства — в частности, исполнение приговора в части имущественных взысканий.

Ранее стало известно, что окружной суд Гааги арестовал долю «Газпрома» в одной из крупнейших газодобывающих компаний на нидерландском морском шельфе, Wintershall Noordzee.

В конце августа украинские власти заявили, что договор с российским «Газпромом» продлен не будет. По словам Зеленского, «на этом поставлена точка». Прокачка газа через территорию страны будет возможна лишь в случае нероссийского происхождения топлива. При этом ряд аналитиков полагает, что в ЕС по-прежнему не готовы к полному прекращению Украиной транзита газа, поскольку поставки российского топлива были гарантией на случай суровой зимы.