Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:26, 24 сентября 2024Силовые структуры

Имущество завода КЭМЗ по делу о строительстве «Газпром Арены» арестовали

Суд наложил арест на имущество завода КЭМЗ по делу «Газпром Арены»

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Суд наложил арест на доли и имущество ООО «Курский Электромеханический Завод» (КЭМЗ) в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в 2016 году по фактам хищений денежных средств при строительстве футбольного стадиона «Газпром Арена». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, арест наложен на 50 процентов долей в уставном капитале завода, а также на имущество, которое принадлежит ему — земельный участок площадью 20 тысяч квадратных метров и два нежилых здания.

Отмечается, что такая мера позволит обеспечить установленный порядок уголовного судопроизводства — в частности, исполнение приговора в части имущественных взысканий.

Ранее стало известно, что окружной суд Гааги арестовал долю «Газпрома» в одной из крупнейших газодобывающих компаний на нидерландском морском шельфе, Wintershall Noordzee.

В конце августа украинские власти заявили, что договор с российским «Газпромом» продлен не будет. По словам Зеленского, «на этом поставлена точка». Прокачка газа через территорию страны будет возможна лишь в случае нероссийского происхождения топлива. При этом ряд аналитиков полагает, что в ЕС по-прежнему не готовы к полному прекращению Украиной транзита газа, поскольку поставки российского топлива были гарантией на случай суровой зимы.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      «Хезболла» заявила об ударе по аэропорту и авиабазе Израиля. Группировка назвала это защитой Ливана

      Кристина Орбакайте начала избавляться от недвижимости в России

      Последний волк-людоед собрал новую стаю

      В России предложили создать рейтинг генералов

      Россиянам разрешат расплачиваться лицом в общепите

      ФСБ задержала мужчину за передачу СБУ данных о российских военных

      Стало известно о возможном переезде председателя ДНР Жоги на Урал

      Прокуратура раскрыла основную версию отравления семьи в Красноярском крае

      ВС России с помощью мин подорвали американский автомобиль с противоминной броней

      Бессонница лишила женщину работы и друзей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше