Долю «Газпрома» в европейской компании арестовали по иску украинской стороны

Суд в Гааге арестовал долю «Газпрома» в нидерландской Wintershall Noordzee

Окружной суд Гааги арестовал долю «Газпрома» в одной из крупнейших газодобывающих компаний на нидерландском морском шельфе, Wintershall Noordzee. Обеспечительные меры на долю европейской компании, которую пытается продать газовый монополист, наложены по иску украинской стороны, сообщает газета «Ведомости».

Украинская УК «Славутич-инвест» пытается получить компенсацию за якобы экспроприированные земли на новых российских территориях (ей принадлежали восемь участков в Мелитополе Запорожской области). Убытки она оценивает в 439 миллионов гривен (972 миллиона рублей). Гаагский суд посчитал, что российскую компанию можно признать alter ego («вторым я») государства, а потому несет солидарную ответственность по долгам страны.

В суде представители «Газпрома» утверждали, что взыскание активов юрлица как alter ego государства может быть произведено лишь за счет его имущества на территории Украины, однако суд с этими доводами не согласился.

Российской компании принадлежит 50 процентов в совместном предприятии по поиску, разведке и добыче углеводородов Wintershall Noordzee. Она с 1965 года занимается газодобычей на нидерландском морском шельфе, под управлением компании находятся 11 добывающих морских установок в Северном море.

В конце августа украинские власти заявили, что договор с российским «Газпромом» продлен не будет. По словам Зеленского, «на этом поставлена точка». Прокачка газа через территорию страны будет возможна лишь в случае нероссийского происхождения топлива. При этом ряд аналитиков полагает, что в ЕС по-прежнему не готовы к полному прекращению Украиной транзита газа, поскольку поставки российского топлива были гарантией на случай суровой зимы.