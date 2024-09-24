Иран назвал условие для снижения напряженности с Израилем

Президент Пезешкиан: Иран готов сложить оружие, если Израиль сделает то же самое

Иран готов снизить напряженность и сложить оружие, если Израиль сделает то же самое. Об этом заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан, его слова передает Bloomberg.

«Иран готов сложить все оружие, если Израиль готов сделать то же самое. Мы не хотим воевать», — отметил политик.

Пезешкиан подчеркнул, что Тегеран не стремится к конфликту, в то время как «Тель-Авив втягивает всех в войну и дестабилизирует регион».

19 сентября командующий Революционной гвардией Ирана Хосейн Салами заявил, что Израиль столкнется с сокрушительным ответом за возможную причастность к взрывам техники в Ливане.