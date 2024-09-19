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18:37, 19 сентября 2024Мир

Иран пообещал сокрушительный ответ на действия Израиля в Ливане

IRNA: Израиль столкнется с сокрушительным ответом со стороны оси сопротивления

Фото: Iranian Defence Ministry / Globallookpress.com

Израиль столкнется с сокрушительным ответом со стороны оси сопротивления. Об этом заявил командующий Революционной гвардией Ирана Хосейн Салами, сообщает IRNA.

«Террористический акт в Ливане, без сомнения, был результатом отчаяния и последовательных неудач сионистского режима, и вскоре, благодаря сокрушительному ответу фронта сопротивления, мы станем свидетелями полного уничтожения этого жестокого и преступного режима», — сказал он.

Ранее израильская авиация нанесла ряд ударов по поселениям на юге Ливана. Уточняется, что интенсивные удары совпали с началом выступления генерального секретаря исламского движения «Хезболла» Хасана Насраллы.

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      Виктория Кондратьева
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