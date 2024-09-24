Известная 41-летняя модель показала фото топлес

Известная польская супермодель Аня Рубик показала фото в откровенных образах для журнала Self Service. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя манекенщица предстала на одном из кадров, сидя на стуле боком к камере. Она позировала с обнаженной грудью, которую не стала прикрывать. Также знаменитость надела балетки и сделала макияж с акцентом на глазах.

В то же время модель повернулась спиной к фотографу, примерив черный наряд, обнажавший часть ее ягодиц. При этом она отказалась от нижнего белья.

Ранее в сентябре известная 51-летняя американская актриса и бывшая модель Габриэль Юнион показала фанатам обнаженное фото.