Известная 51-летняя актриса снялась обнаженной

Известная американская актриса и бывшая модель Габриэль Юнион показала фанатам откровенные фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 21,4 миллиона подписчиков.

Звезда сериала «Быть Мэри Джейн» на одном из кадров позировала, стоя обнаженной под уличным душем. При этом она прикрывала грудь полотенцем.

В то же время она предстала перед камерой в нескольких бикини различных цветов. Так, в синем купальнике 51-летняя знаменитость станцевала на пляже. В свою очередь, компанию на отдыхе ей составил 42-летний супруг — трехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуэйн Уэйд.

В августе немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум также снялась обнаженной.