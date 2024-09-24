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12:19, 24 сентября 2024Ценности

Кара Делевинь прошлась по подиуму в пальто на голое тело

Фото: Stephane Cardinale / Corbis / Corbis / Getty Images

Британская супермодель и актриса Кара Делевинь без штанов прошлась по подиуму на показе L'Oreal в рамках Недели моды в Париже. Кадры с мероприятия приводит Daily Mail.

32-летняя манекенщица предстала перед зрителями в ярко-красном наряде. Она надела на голое тело пальто до пола, распахнув его, а также примерила шорты-трусы и массивные черные босоножки на платформе и каблуках.

В то же время на шоу появилась модель Кендалл Дженнер, которая также позировала перед публикой в откровенном красном наряде. Кроме того, участницами дефиле стали 86-летняя актриса Джейн Фонда и 66-летняя актриса и манекенщица Энди Макдауэлл.

Российская модель Алеся Кафельникова также прошлась по подиуму на Неделе моды в Париже в ультракоротком наряде.

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      Карина Черных
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