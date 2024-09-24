Алеся Кафельникова открыла Неделю моды в Париже в ультракоротком платье

Российская модель Алеся Кафельникова открыла Неделю моды в Париже в мини-платье

Российская модель Алеся Кафельникова прошлась по подиуму в ультракоротком наряде на Неделе моды в Париже. Кадры появились в аккаунте Stylenotcom в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Дочь бывшей первой ракетки мира Евгения Кафельникова открыла показ бренда Weinsanto. Одним из нарядов, который продемонстрировала звезда, оказалось цветное облегающее мини-платье на тонких бретелях. Наряд частично оголял ее ягодицы. При этом образ манекенщицы дополнили длинные перчатки в тон и кепи.

Кроме того, Кафельникова надела серебристые туфли на высоком каблуке и массивные серьги. Стилисты, в свою очередь, распустили ее волосы, а визажисты нанесли макияж с акцентом на глаза.

Ранее в сентябре Алеся Кафельникова снялась в откровенных позах в нижнем белье. Знаменитость примерила несколько комплектов изделий с чулками и подвязками.