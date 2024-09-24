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14:17, 24 сентября 2024Бывший СССР

Киев призвал Мадрид ускорить поставку средств ПВО

Замминистра обороны Украины Балануца призвал Мадрид ускорить поставку ПВО

Фото: CPL. C. COPE / Wikimedia

Замминистра обороны Укрины Александр Балануца призвал Мадрид ускорить поставки средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом говорится на сайте оборонного ведомства страны.

«Помощь Испании является важным усилением возможностей Украины для отражения российских атак. По возможности, нуждаемся в ускорении поставки средств ПВО, в частности, Hawk», — говорится в сообщении ведомства.

По его словам, Россия готовится к новым масштабным обстрелам украинских территорий.

6 сентября Испания объявила о немедленной отправке Украине батареи ПВО. Об этом сообщила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

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      Илья Таксюр
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