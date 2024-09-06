Испания объявила о немедленной отправке Украине батареи ПВО

Министр обороны Испании Роблес объявила о немедленной Украине батареи HAWK

Министр обороны Испании Маргарита Роблес объявила о срочной поставке Украине полной батареи систем противовоздушной обороны (ПВО) HAWK. Об этом сообщает правительство страны на своем официальном сайте.

«Министр Роблес объявила о немедленной отправке полной батареи HAWK», — утверждается в сообщении.

В июле стало известно, что США совместно с союзниками намереваются выделить Украине свыше одного миллиарда долларов на усиление сил ПВО. В частности, Киеву планировалось передать дополнительные батареи систем ПВО, в том числе HAWK.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что граждане западных стран вряд ли обрадуются выделению из бюджета их стран подобных сумм.