В России высказались о планах США и союзников выделить миллиард долларов на ПВО Украины

Журова: в США не обрадуются выделению из бюджета миллиарда долларов на ПВО ВСУ

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отреагировала на планы США и ряда союзников выделить миллиард долларов на усиление системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил страны (ВСУ). В беседе с «Лентой.ру» депутат подчеркнула, что граждане западных государств вряд ли обрадуются выделению из бюджета их стран подобных сумм.

Ранее Белый дом в совместном заявлении президентов Германии, Италии, Нидерландов, Румынии, США и Украины сообщил, что США совместно с союзниками намереваются выделить Украине свыше одного миллиарда долларов на усиление ПВО ВСУ. Поясняется, что Киеву передадут дополнительные батареи стратегических систем ПВО Patriot и их компоненты. Также ВСУ получат от Италии дополнительную систему SAMP-T. Кроме того, в ближайшие месяцы Соединенные Штаты и партнеры намерены предоставить Украине десятки тактических систем противовоздушной обороны, включая системы NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.

«Не знаю, как будут рядовые американцы реагировать на такие решения. У них скоро выборы, и им вряд ли нравится то, что сейчас происходит. Это же все траты из их налогов. Вопрос в том, должны ли они это оплачивать или нет. Для нас это, конечно, неприемлемо», — отметила Журова.

Каждый свою повестку отрабатывают. Мне кажется, американцам это не сильно нравится. Интересно, как это все будет у них в предвыборных лозунгах использоваться Светлана Журова первый зампред комитета Госдумы по международным делам

9 июля Джо Байден пообещал проработать с украинским лидером Владимиром Зеленским меры по укреплению ПВО Украины. До этого высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что США на саммите НАТО в Вашингтоне намерены объявить о новых мерах по укреплению систем украинской ПВО. По словам источника, речь идет об «исторических и далеко идущих шагах», но он не уточнил, подразумевает ли это передачу Киеву новых комплексов ПВО Patriot.

