Китайских автопроизводителей заподозрили в маскировке под новыми брендами

«Автостат»: автокомпании из КНР стали маскироваться в РФ под новыми брендами

Китайские автопроизводители стали маскироваться на российском авторынке под новыми брендами с целью снизить репутационные риски из-за продаж в РФ. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на мнение аналитиков агентства «Автостат».

Подобной стратегии, как уточняют аналитики, в частности, стали придерживаться в автоконцерне Geely, который активно сотрудничает не только с российскими дилерами, но также участвует в ряде крупных международных проектов. Китайский производитель, напоминает эксперт Анатолий Костырев, владеет Volvo Cars, а также имеет совместные предприятия с Daimler AG и Renault.

Недавно в Geely объявили об уходе с российского рынка купе-кроссовера Tugella, продажи которого в стране начались в конце 2020 года. За это время компания успел продать в РФ в общей сложности почти 34 тысячи подобных машин. Практически одновременно с исчезновением с сайта концерна информации о Tugella состоялась презентация нового автобренда Knewstar. Доступная россиянам модель «001», как поясняют эксперты, является почти точной копией ушедшей из РФ Tugella как в плане дизайна, так и в контексте технических характеристик.

Поставками и продажами нового китайского автобренда в России займется компания «Слава Моторс Рус». Этот дилер уже отвечает за реализацию в РФ других «клонов» Geely — кроссоверов Belgee, собираемых в Белоруссии. Эксперты связывают подобную схему с нежеланием крупного китайского автоконцерна попасть под вторичные санкции западных стран за тесное сотрудничество с российскими контрагентами. Выводя те или иные свои модели в Россию под другим брендами, компания «стелет солому», страхуясь от потенциальных ограничений со стороны Евросоюза (ЕС) и США, рынки которых являются для Geely одними из главных экспортных направлений.