Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:54, 24 сентября 2024Экономика

Китайских автопроизводителей заподозрили в маскировке под новыми брендами

«Автостат»: автокомпании из КНР стали маскироваться в РФ под новыми брендами

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Китайские автопроизводители стали маскироваться на российском авторынке под новыми брендами с целью снизить репутационные риски из-за продаж в РФ. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на мнение аналитиков агентства «Автостат».

Подобной стратегии, как уточняют аналитики, в частности, стали придерживаться в автоконцерне Geely, который активно сотрудничает не только с российскими дилерами, но также участвует в ряде крупных международных проектов. Китайский производитель, напоминает эксперт Анатолий Костырев, владеет Volvo Cars, а также имеет совместные предприятия с Daimler AG и Renault.

Материалы по теме:
Утилизационный сбор на автомобили в России: что это такое, правила, что изменилось в 2024 году
Утилизационный сбор на автомобили в России:что это такое, правила, что изменилось в 2024 году
16 июля 2024
Россияне пытаются избавиться от ввезенных по параллельному импорту автомобилей: почему машины оказались им не по карману?
Россияне пытаются избавиться от ввезенных по параллельному импорту автомобилей:почему машины оказались им не по карману?
27 марта 2024

Недавно в Geely объявили об уходе с российского рынка купе-кроссовера Tugella, продажи которого в стране начались в конце 2020 года. За это время компания успел продать в РФ в общей сложности почти 34 тысячи подобных машин. Практически одновременно с исчезновением с сайта концерна информации о Tugella состоялась презентация нового автобренда Knewstar. Доступная россиянам модель «001», как поясняют эксперты, является почти точной копией ушедшей из РФ Tugella как в плане дизайна, так и в контексте технических характеристик.

Поставками и продажами нового китайского автобренда в России займется компания «Слава Моторс Рус». Этот дилер уже отвечает за реализацию в РФ других «клонов» Geely — кроссоверов Belgee, собираемых в Белоруссии. Эксперты связывают подобную схему с нежеланием крупного китайского автоконцерна попасть под вторичные санкции западных стран за тесное сотрудничество с российскими контрагентами. Выводя те или иные свои модели в Россию под другим брендами, компания «стелет солому», страхуясь от потенциальных ограничений со стороны Евросоюза (ЕС) и США, рынки которых являются для Geely одними из главных экспортных направлений.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      «Хезболла» заявила об ударе по аэропорту и авиабазе Израиля. Группировка назвала это защитой Ливана

      Американский стартап привлек полмиллиона долларов на создание экологически чистого топлива

      Наемника из Латвии заочно осудили в России на 17 лет

      ФСБ задержала россиянина за сбор данных об объектах Минобороны для СБУ

      В США назвали причину нежелания разрешать ВСУ бить вглубь России

      Китайских автопроизводителей заподозрили в маскировке под новыми брендами

      Раскрыт обновленный райдер прошедшей лечение Глюкозы

      Бывший украинский военком рассказал о попадании в зону боевых действий

      Стало известно решение ФИФА по отстранению сборной Израиля

      Создатель крупнейшей онлайн-библиотеки объявил о закрытии проекта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше