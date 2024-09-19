В России начнутся продажи машин еще одного бренда из Китая

«Слава моторс рус»: в РФ начнутся продажи автомобилей китайского бренда Knewstar

В скором времени в России начнутся продажи автомобилей еще одного китайского автобренда — Knewstar. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании «Слава моторс рус», которая выступит эксклюзивным дистрибьютором новой марки в РФ.

Эта организация займется поставками автомобилей, запчастей и различных аксессуаров. Кроме того, она возьмет на себя вопросы, связанные с сертификацией и гарантийными обязательствами, уточняется в заявлении.

На первом этапе российским покупателям будет доступен полноприводный спортивный купе-кроссовер Knewstar 001. Эта модель выйдет на авторынок РФ в трех версиях — Luxury, Flagship и Flagship Sport. Кроссоверы оснащены бензиновым турбомотором объемом два литра. Его мощность будет варьироваться в зависимости от комплектации и находиться в диапазоне от 200 до 238 лошадиных сил. Стартовая стоимость автомобиля составит 3,796 миллиона рублей, заключили в компании-дистрибьюторе.

Ранее стало известно о скором выходе на российский рынок еще одного автобренда из Китая. Речь идет об автомобилях под названием Soueast. Сначала российским покупателям будут доступны флагманский кроссовер S09 и кроссовер S07. В 2025 году планируется запуск продаж в стране кроссовера S06. В дальнейшем, как подчеркнули в компании-производителе, модельный ряд бренда в России будет расширяться.