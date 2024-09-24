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11:31, 24 сентября 2024Россия

Командир российских штурмовиков обратился к матери на видео

Минобороны России показало видео обращения командира штурмовиков к матери

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

Минобороны России показало видео обращения командира штурмовиков с позывным Мажор к матери. Кадры с военнослужащим, выложенные каналом «Герои спецоперации Z», ведомство опубликовало в своем Telegram.

На кадрах 29-летний мужчина рассказывает, что подписал контракт с Вооруженными силами России в январе 2024 года, и сообщает, что сделал это, так как решил идти по стопам деда.

«Хочу передать маме привет. Мам, мы вернемся, все будет хорошо», — обратился военный к матери. В подписи к видео авторы канала «Герои спецоперации Z» уточнили, что штурмовик — «одна из самых опасных [военных] профессий».

Ранее российский штурмовик раскрыл подробности боя с украинскими подразделениями за Борки в Курской области.

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      Марк Леонов
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