Командир российских штурмовиков обратился к матери на видео

Минобороны России показало видео обращения командира штурмовиков к матери

Минобороны России показало видео обращения командира штурмовиков с позывным Мажор к матери. Кадры с военнослужащим, выложенные каналом «Герои спецоперации Z», ведомство опубликовало в своем Telegram.

На кадрах 29-летний мужчина рассказывает, что подписал контракт с Вооруженными силами России в январе 2024 года, и сообщает, что сделал это, так как решил идти по стопам деда.

«Хочу передать маме привет. Мам, мы вернемся, все будет хорошо», — обратился военный к матери. В подписи к видео авторы канала «Герои спецоперации Z» уточнили, что штурмовик — «одна из самых опасных [военных] профессий».

Ранее российский штурмовик раскрыл подробности боя с украинскими подразделениями за Борки в Курской области.