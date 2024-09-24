Комитет парламента Киргизии рекомендовал отказать Акаеву в статусе бывшего президента

Парламент Киргизии рекомендовал не давать Акаеву статус экс-президента

Комитет парламента Киргизии по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту порекомендовал отказать Аскару Акаеву в создании комиссии по возвращению ему статуса бывшего президента, передает РИА Новости.

«Комитет (...) 24 сентября рассмотрел заявление Аскара Акаева об образовании временной депутатской комиссии и восстановлении статуса экс-президента», — передает агентство сообщение парламента.

Отмечается, что статус экс-президента дает неприкосновенность от преследования за те действия, которые были совершены на посту главы государства и право на пенсию в размере 75 процентов от оклада нынешнего президента.

Акаев обратился в заксобрание с просьбой вернуть ему этот статус в начале сентября. Нынешний глава государства Садыр Жапаров заявлял, что не намерен вмешиваться в ход работы парламента.

Ранее пресс-служба Первомайского районного суда Бишкека сообщила, что подозреваемого в мошенничестве Улана Жапарова, родственника Садыра Жапарова, отпустили под домашний арест. В суде уточнили, что такое решение приняли по ходатайству следователя.