Задержанного родственника президента Киргизии отпустили под домашний арест

Родственника президента Киргизии Жапарова отпустили под домашний арест

Подозреваемого в мошенничестве Улана Жапарова, родственника президента Киргизии Садыра Жапарова, отпустили под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Первомайского районного суда Бишкека.

«Ранее примененная мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Жапарова Улана изменена на домашний арест», — говорится в сообщении. В суде уточнили, что такое решение приняли по ходатайству следователя.

Сына двоюродного брата главы республики задержали по подозрению в коррупции в июле 2023 года. Впоследствии его отпустили под домашний арест, однако в середине лета 2024 года в отношении него возбудили новое дело и поместили под стражу.

Впоследствии пресс-секретарь киргизского лидера Аскат Алагозов заявил, что Садыр Жапаров придерживается позиции, что те, кто совершает преступные действия, должны нести ответственность в соответствии с законодательством независимо от их должности и социального статуса.