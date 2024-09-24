Краски Tikkurila сменят название в России

Краски Tikkurila в России будут выпускать под новым брендом Tikkivala

Краски финского производителя Tikkurila в России будут выпускать под новым брендом Tikkivala. О смене названия сообщили в компании, передает РБК.

Под новым брендом собираются выпускать весь ассортимент Tikkurila, который производили на двух финских заводах в Санкт-Петербурге. Названия краски, пропиток и лаков не изменятся, их состав, продуктовые характеристики и стоимость тоже оставят прежними, заверили в компании.

Правообладателем бренда Tikkivala является российское юрлицо ООО «Тиккурила». Ребрендинг планируют завершить до конца следующего года, а первая продукция с новым названием появится в магазинах уже в первом квартале 2025-го.

«В названии нового бренда мы сохранили преемственность с брендом Tikkurila, чтобы потребители быстро и легко узнавали популярные продукты», — пояснила директор по маркетингу и инновациям ООО «Тиккурила» Екатерина Балон.

Финская Tikkurila является одним из крупнейших производителей лакокрасочной продукции в Северной и Восточной Европе. В июне 2022 года на фоне военного конфликта между Россией и Украиной компания объявила о своем уходе с российского рынка.