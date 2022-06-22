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Финский производитель красок Tikkurila объявил об уходе из России

Финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila объявил об уходе из России

Фото: Adrian Wyld / Globallookpress.com

Финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila (владелец брендов Tikkurila, Finncolor, ТЕКС, «Ленинградские краски») решил уйти с российского рынка. Об этом компания объявила на своем официальном сайте. Концерн рассматривает продажу бизнеса или «другой контролируемый выход».

В сообщении Tikkurila отметила, что с начала военной операции продавала минимальное количество товаров, достаточное для получения необходимого количества местной валюты, чтобы платить зарплату сотрудникам. Кроме того, компания не продавала продукцию российским госпредприятиям или авиационной промышленности. Однако концерн оказался «не в состоянии устойчиво работать даже на этом минимальном уровне», поэтому вынужден покинуть Россию.

Tikkurila является одним из крупнейших производителей лакокрасочной продукции в Северной и Восточной Европе. В прошлом году оборот компании составил 561,5 миллиона евро (594,2 миллиона долларов). Tikkurila владеет производствами в 11 странах и реализует товары более чем в 40 странах. В 2021 году компания вошла в американский холдинг PPG Industries. В России у компании три производственные площадки, торговые отношения велись с советских времен.

Софья Ермакова
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