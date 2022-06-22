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Производитель красок Tikkurila заявил о продолжении продаж товаров в России

Производитель лакокрасочной продукции Tikkurila продолжит продажи товаров в России
Начало событий в новости Финский производитель красок Tikkurila объявил об уходе из России

Фото: Pixabay

Финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila (владелец брендов Tikkurila, Finncolor, ТЕКС, «Ленинградские краски»), ранее объявивший об уходе с российского рынка, не стал приостанавливать продажи своих товаров в стране, за счет чего продолжит выплачивать зарплаты своим сотрудникам. Об этом в беседе с ТАСС рассказал гендиректор компании в России Михаил Тихомиров.

«На текущий момент мы продолжаем продавать в России базовый ассортимент продукции, что позволяет нам выплачивать сотрудникам заработную плату», — заявил он.

Тихомиров также подчеркнул, что компания прилагает все усилия для того, чтобы найти решение в сложившейся ситуации.

Tikkurila является одним из самых крупных производителей лакокрасочной продукции как в Северной, так и в Восточной Европе. По данным, которые приводит РИА Новости, прошлогодний оборот компании составил 561,5 миллиона евро (594,2 миллиона долларов). У нее имеется производства в 11 странах, а ее товары продаются в более чем в 40 странах.

Ранее стало известно, что западные банки обсуждают с национальными регуляторами возможность продать бизнес в России физическим или юридическим лицам, которые попали в санкционный список. Также они обсуждают вариант обмена активами с российскими покупателями, у которых есть бизнес в Европе.

Синдром отмены: Россия
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Марина Совина
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