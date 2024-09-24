Курсант принял новую знакомую за украинскую шпионку и избил ее до смерти

В Петербурге курсант убил слабослышащую женщину, приняв ее за украинскую шпионку

В Петербурге арестовали курсанта военной академии, который принял новую знакомую за украинскую шпионку и сильно избил. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, 28-летний мужчина познакомился в ночном клубе с 41-летней посетительницей. Они выпивали и танцевали, а затем уехали к курсанту домой. Там он заметил на ухе новой знакомой странное устройство, которое издавало шумы. Пьяный мужчина решил, что она украинская шпионка, и стал избивать ее. При этом он позвонил в полицию и заявил, что намерен расправиться с ней.

Прибывшая скорая помощь не успела спасти пострадавшую, а полицейские задержали курсанта. Оказалось, что женщина была слабослышащей и носила на ухе слуховой аппарат.

Ранее сообщалось, что в Петербурге следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который подстроил нападение на возлюбленную из-за желания произвести на нее впечатление.