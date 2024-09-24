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16:14, 24 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин подстроил нападение на возлюбленную и попал под статью

В Петербурге возбудили дело по факту подставного нападения на женщину

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге следователи завели уголовное дело в отношении местного жителя, который подстроил нападение на возлюбленную из-за желания произвести на нее впечатление. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 119 («Угроза убийством») УК РФ. Дело по этой же статье также возбудили в отношении его знакомого, который и совершил нападение.

По версии следствия, петербуржец очень хотел улучшить отношения с возлюбленной. Для этого он решил подстроить на нее нападение и попросил знакомого выступить в роли разбойника, от которого «герой» и хотел ее спасти. Вечером 16 февраля пара шла по детской площадке, когда якобы нападавший подбежал к женщине со спины, приставил к ее горлу нож и потребовал денег. Организатор этого действа протянул свой кошелек и выбил нож у знакомого, повалил его на землю и начал борьбу.

В результате пострадавшая написала заявление. Мужчина выплатил 75 тысяч рублей. Его напарнику, совершившему нападение, назначили 160 часов обязательных работ. Потерпевшая также ждет от него компенсации.

Ранее в Москве был задержан мужчина, который напал на девушку и избил ее после того, как она отказалась с ним познакомиться.

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      Варвара Митина
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