Россиянин подстроил нападение на возлюбленную и попал под статью

В Петербурге возбудили дело по факту подставного нападения на женщину

В Санкт-Петербурге следователи завели уголовное дело в отношении местного жителя, который подстроил нападение на возлюбленную из-за желания произвести на нее впечатление. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 119 («Угроза убийством») УК РФ. Дело по этой же статье также возбудили в отношении его знакомого, который и совершил нападение.

По версии следствия, петербуржец очень хотел улучшить отношения с возлюбленной. Для этого он решил подстроить на нее нападение и попросил знакомого выступить в роли разбойника, от которого «герой» и хотел ее спасти. Вечером 16 февраля пара шла по детской площадке, когда якобы нападавший подбежал к женщине со спины, приставил к ее горлу нож и потребовал денег. Организатор этого действа протянул свой кошелек и выбил нож у знакомого, повалил его на землю и начал борьбу.

В результате пострадавшая написала заявление. Мужчина выплатил 75 тысяч рублей. Его напарнику, совершившему нападение, назначили 160 часов обязательных работ. Потерпевшая также ждет от него компенсации.

Ранее в Москве был задержан мужчина, который напал на девушку и избил ее после того, как она отказалась с ним познакомиться.

